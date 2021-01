Cyberpunk 2077 al centro del nuovo report di Jason Schreier, fra problemi di sviluppo, crunch e demo E3 "fasulle" (Di domenica 17 gennaio 2021) Secondo quanto riportato da un recente report di Bloomberg, a cura del noto Jason Schreier, pare che i problemi di sviluppo di Cyberpunk 2077 fossero ben più gravi di quanto potessimo immaginare. Il lancio del titolo CD Projekt non è stato perfetto e questo è un dato di fatto, ma quali sono stati gli intoppi che hanno portato al risultato attuale, ovvero i numerosi bug, la deludente versione old-gen e la conseguente rabbia di fan e investitori? Schreier sostiene di aver intervistato diversi dipendenti di CD Projekt Red, i quali hanno preferito mantenere l'anonimato, scoprendo alcuni interessanti retroscena. Innanzitutto, le tempistiche: Cyberpunk 2077 venne annunciato nel 2012, ma lo sviluppo reale ... Leggi su eurogamer (Di domenica 17 gennaio 2021) Secondo quanto riportato da un recentedi Bloomberg, a cura del noto, pare che ididifossero ben più gravi di quanto potessimo immaginare. Il lancio del titolo CD Projekt non è stato perfetto e questo è un dato di fatto, ma quali sono stati gli intoppi che hanno portato al risultato attuale, ovvero i numerosi bug, la deludente versione old-gen e la conseguente rabbia di fan e investitori?sostiene di aver intervistato diversi dipendenti di CD Projekt Red, i quali hanno preferito mantenere l'anonimato, scoprendo alcuni interessanti retroscena. Innanzitutto, le tempistiche:venne annunciato nel 2012, ma loreale ...

