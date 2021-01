Covid, focolai nei reparti dell'ospedale di Pescara, molti contagi in struttura per disabili e rsa (Di domenica 17 gennaio 2021) Pescara - Casi di coronavirus in diversi reparti dell'ospedale di Pescara. Dopo il focolaio in Ortopedia e i contagi in Oncologia, casi sono emersi anche in Chirurgia Pediatrica - non riguardano i pazienti e la situazione sarebbe sotto controllo - in Medicina e in Geriatria. Nell'ultimo caso sono in corso trasferimenti per spostare i pazienti negativi e per gestire quelli risultati positivi. Situazione delicata, inoltre, in una struttura per disabili del capoluogo adriatico: sette ospiti sui circa 20 presenti sono risultati positivi al Covid-19. In azione gli operatori dell'Unità speciale di continuità assistenziale (Usca) e per un soggetto che aveva bisogno di cure ospedaliere è stato disposto il ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di domenica 17 gennaio 2021)- Casi di coronavirus in diversidi. Dopo ilo in Ortopedia e iin Oncologia, casi sono emersi anche in Chirurgia Pediatrica - non riguardano i pazienti e la situazione sarebbe sotto controllo - in Medicina e in Geriatria. Nell'ultimo caso sono in corso trasferimenti per spostare i pazienti negativi e per gestire quelli risultati positivi. Situazione delicata, inoltre, in unaperdel capoluogo adriatico: sette ospiti sui circa 20 presenti sono risultati positivi al-19. In azione gli operatori'Unità speciale di continuità assistenziale (Usca) e per un soggetto che aveva bisogno di cure ospedaliere è stato disposto il ...

Coronavirus: in provincia 4 decessi, 123 contagi e 55 guariti

I ricoverati non in terapia intensiva sono 2464 (-58 rispetto a ieri). Sono 4 le nuove vittime positive al Covid-19 in provincia secondo l'aggiornamento dell'Unità di Crisi regionale, che evidenzia an ...

