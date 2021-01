28 miliardi a scuola e ricerca per un futuro migliore (Di domenica 17 gennaio 2021) Senza investimenti in istruzione e ricerca non può esserci un futuro per il Paese. Per questo nel Recovery Plan abbiamo stanziato per entrambi i settori una cifra imponente: oltre 28 miliardi di euro. Con più di 16 miliardi per l’istruzione aumentiamo i posti negli asili nido, combattiamo la dispersione scolastica, estendiamo il tempo pieno in modo da consentire anche una migliore conciliazione vita-lavoro per le famiglie. Investiamo anche nella digitalizzazione, potenziamo gli istituti tecnici-scientifici e il collegamento con il mondo del lavoro. Per gli studenti universitari ci sarà l’allargamento della cosiddetta “no tax area”, un sostanzioso incremento delle borse di studio e maggiori alloggi per i fuori sede. Nella ricerca investiamo oltre 11 miliardi di euro: ... Leggi su ilblogdellestelle (Di domenica 17 gennaio 2021) Senza investimenti in istruzione enon può esserci unper il Paese. Per questo nel Recovery Plan abbiamo stanziato per entrambi i settori una cifra imponente: oltre 28di euro. Con più di 16per l’istruzione aumentiamo i posti negli asili nido, combattiamo la dispersione scolastica, estendiamo il tempo pieno in modo da consentire anche unaconciliazione vita-lavoro per le famiglie. Investiamo anche nella digitalizzazione, potenziamo gli istituti tecnici-scientifici e il collegamento con il mondo del lavoro. Per gli studenti universitari ci sarà l’allargamento della cosiddetta “no tax area”, un sostanzioso incremento delle borse di studio e maggiori alloggi per i fuori sede. Nellainvestiamo oltre 11di euro: ...

