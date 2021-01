Treno per Orio: “Si pensi ad alternative o venga fatto interrato” (Di sabato 16 gennaio 2021) “Questo Treno non s’ha da fare”, si potrebbe dire. Dopo la presentazione di inizio dicembre da parte della Rete Ferroviaria Italia (RFI) del progetto del Treno per l’aeroporto di Orio al Serio, sono scaturite già le prime opposizioni. Il primo (come tempistica) a portare avanti delle rimostranze è stato il Comune di Bergamo che, a fronte di alcune criticità rinvenute nell’analisi del progetto che rischierebbero di impattare notevolmente il contesto urbano, paesaggistico e ambientale della città, ha presentato un documento con delle proposte alternative a tutela di una maggiore compatibilità tra il Treno e la città. Leggi anche Bergamo Treno per Orio, il Comune a RFI: “Così non va, servono modifiche” I più agguerriti, gli abitanti dei quartieri più coinvolti ... Leggi su bergamonews (Di sabato 16 gennaio 2021) “Questonon s’ha da fare”, si potrebbe dire. Dopo la presentazione di inizio dicembre da parte della Rete Ferroviaria Italia (RFI) del progetto delper l’aeroporto dial Serio, sono scaturite già le prime opposizioni. Il primo (come tempistica) a portare avanti delle rimostranze è stato il Comune di Bergamo che, a fronte di alcune criticità rinvenute nell’analisi del progetto che rischierebbero di impattare notevolmente il contesto urbano, paesaggistico e ambientale della città, ha presentato un documento con delle propostea tutela di una maggiore compatibilità tra ile la città. Leggi anche Bergamoper, il Comune a RFI: “Così non va, servono modifiche” I più agguerriti, gli abitanti dei quartieri più coinvolti ...

Ultime Notizie dalla rete : Treno per «Treno per Orio, l'intervento dei comitati «Progetto da ripensare, i binari vanno interrati» L'Eco di Bergamo Treno per Orio: “Si pensi ad alternative o venga fatto interrato”

La risposta dei quartieri più colpiti dal treno per Orio, di Legambiente e Italia Nostra al progetto di RFI e le proposte presentate dal Comune di Bergamo ...

La risposta dei quartieri più colpiti dal treno per Orio, di Legambiente e Italia Nostra al progetto di RFI e le proposte presentate dal Comune di Bergamo ...