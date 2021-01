Sci freestyle, Maxim Burov e Laura Peel vincono in Coppa del Mondo di aerials (Di sabato 16 gennaio 2021) A Yaroslavl (Russia) è andata in scena la seconda tappa della Coppa del Mondo 2021 di aerials, disciplina dello sci freestyle. Il russo Maxim Burov ha vinto con il punteggio di 127.60 e ha conquistato il secondo successo consecutivo, battendo il connazionale Pavel Krotov (120.81) come gli era successo il 4 dicembre a Ruka. Burov ha allungato in testa alla classifica generale, ora ha 40 punti di vantaggio su Krotov e 100 sullo svizzero Noe Roth (oggi terzo con 120.36). Secondo successo consecutivo anche al femminile, dove si è imposta l’australiana Laura Peel (96.59). L’oceaniana ha battuto di un soffio la statunitense Ashley Caldwell (96.23) e la russa Liubov Nikitina (93.41). Peel vola in classifica generale: ora ha ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) A Yaroslavl (Russia) è andata in scena la seconda tappa delladel2021 di, disciplina dello sci. Il russoha vinto con il punteggio di 127.60 e ha conquistato il secondo successo consecutivo, battendo il connazionale Pavel Krotov (120.81) come gli era successo il 4 dicembre a Ruka.ha allungato in testa alla classifica generale, ora ha 40 punti di vantaggio su Krotov e 100 sullo svizzero Noe Roth (oggi terzo con 120.36). Secondo successo consecutivo anche al femminile, dove si è imposta l’australiana(96.59). L’oceaniana ha battuto di un soffio la statunitense Ashley Caldwell (96.23) e la russa Liubov Nikitina (93.41).vola in classifica generale: ora ha ...

