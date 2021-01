Sassuolo, i convocati di De Zerbi per il Parma (Di sabato 16 gennaio 2021) De Zerbi ha diramato la lista dei convocati in vista del derby di domani pomeriggio contro il Parma. Ecco i 23 calciatori convocati per domani: Portieri: Consigli, Pegolo, Turati Difensori: Marlon, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos Centrocampisti: Magnanelli, Lopez, Djuricic, Traore, Mercati Attaccanti: Caputo, Raspadori, Karamoko, Haraslin, Oddei, Defrel Foto: Facebook L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 gennaio 2021) Deha diramato la lista deiin vista del derby di domani pomeriggio contro il. Ecco i 23 calciatoriper domani: Portieri: Consigli, Pegolo, Turati Difensori: Marlon, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos Centrocampisti: Magnanelli, Lopez, Djuricic, Traore, Mercati Attaccanti: Caputo, Raspadori, Karamoko, Haraslin, Oddei, Defrel Foto: Facebook L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

