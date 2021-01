Sampdoria-Udinese oggi in tv, Sky o DAZN? Orario, canale e diretta streaming (Di sabato 16 gennaio 2021) Il programma di Sampdoria-Udinese, gara valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I blucerchiati si trovano a centro classifica, e vogliono vincere per mantenersi lontani dalla zona retrocessione. I friulani, leggermente più indietro in graduatoria, vanno a caccia di punti in trasferta. L’incontro, previsto oggi sabato 16 gennaio alle ore 20:45, sarà trasmesso in diretta tv su DAZN 1, oltre che in streaming sulla piattaforma DAZN. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, highlights e pagelle al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 gennaio 2021) Il programma di, gara valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I blucerchiati si trovano a centro classifica, e vogliono vincere per mantenersi lontani dalla zona retrocessione. I friulani, leggermente più indietro in graduatoria, vanno a caccia di punti in trasferta. L’incontro, previstosabato 16 gennaio alle ore 20:45, sarà trasmesso intv su1, oltre che insulla piattaforma. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, highlights e pagelle al termine. SportFace.

