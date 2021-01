Pochettino | «Icardi e Kean | concorrenza sana» – VIDEO

(Di sabato 16 gennaio 2021) Il dualismo fraè stato uno dei temi caldi della conferenza stampa del tecnico di MauricioIl tecnico del Paris Saint-Germain Mauricioha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro l’Angers. Queste le sue parole. «sono due giocatori di talento, ovviamente c’è una differenza d’età ed esperienza. Credo che tra i due ci sia unae questo potrebbe essere un vantaggio per tutta la squadra. Poi, saremo noi a valutare le situazioni e decidere se schierare l’uno o l’altro». Leggi su Calcionews24.com

beinsports_FR : ???? PSG - Mbappé, Icardi, Verratti... ??L'essentiel de la conf' de Mauricio Pochettino - Eurofoot5 : Mbappé, Icardi, Verratti… L’essentiel de la conf’ de Mauricio Pochettino - foot365 : Mbappé, Icardi, Verratti… L’essentiel de la conf’ de Mauricio Pochettino - Crumpemag : Mbappé, Icardi, Verratti… L’essentiel de la conf’ de Mauricio Pochettino - VeraLuciaHolan3 : RT @beinsports_FR: ???? PSG - Mbappé, Icardi, Verratti... ??L'essentiel de la conf' de Mauricio Pochettino -

Ultime Notizie dalla rete : Pochettino Icardi

Calcio News 24

Il dualismo fra Icardi e Kean è stato uno dei temi caldi della conferenza stampa del tecnico di Mauricio Pochettino ...Mauro Icardi proverà ad andare a segno per la terza partita consecutiva contro il club che punì per primo in Ligue 1. Un gol nel 3-0 contro il Brest, un altro nel 2-1 inflitto all’Olympique Marsiglia ...