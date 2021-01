Nuoto 2021 | una stagione di speranza e di rinascita

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 16 gennaio 2021) Il 2020 ha falciato tutti gli sport senza alcuna pietà grazie alla ormai troppo conosciuta pandemia. Ilè quello che ha pagato di più visto che le sessioni di allenamento non si sono potute effettuare in piscina, visto che è stato il primo luogo chiuso insieme alle palestre. Ora che ci siamo tuffati nelda poco speriamo di trascorrere un anno di divertimento e di normalità in compagnia di questo sport. Buona fortuna al: quali sono gli appuntamenti della nuova? A febbraio si inizia con il X Trofeo città di Milano, a marzo Categoria e Assoluti, ad aprile Criteria, a maggio Europei a Budapest, a giugno Settecolli a Roma, tra luglio e agosto al via le tanto sospirate Olimpiadi. Poi tra settembre e ottobre inizierà la III ...