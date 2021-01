LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof in DIRETTA: Bielorussia al comando, Eckhoff disastrosa al poligono, Wierer 15ma (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.41: Al cambio, la Bielorussia comanda con 2?9 di margine sulla Germania e 30?5 Svezia. La Francia è settima a 1’01?6. 15.39: Ai 17.4 km comanda la bielorussa Sola con 11?5 sulla tedesca Herrmann e 28?6 sulla svedese Elvira Oeberg. Wierer è 15ma ora con due errori nella serie in pieid a 3’34?5 dalla vetta. 15.38: Attenzione, brutto poligono in piedi per Eckhoff, completamente instabile in questa serie: 2 giri di penalità ed è decima a 2’16?1. Attendiamo Wierer. 15.37: Attenzione alla Bielorussia! Sola ne sbaglia solo in questa serie in piedi che vola in testa con 23?7 di margine sulla tedesca Herrmann e 27?1 sulla svedese Elvira Oeberg. Braisaz disastrosa con due giri di ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.41: Al cambio, lacomanda con 2?9 di margine sulla Germania e 30?5 Svezia. La Francia è settima a 1’01?6. 15.39: Ai 17.4 km comanda la bielorussa Sola con 11?5 sulla tedesca Herrmann e 28?6 sulla svedese Elvira Oeberg.ora con due errori nella serie in pieid a 3’34?5 dalla vetta. 15.38: Attenzione, bruttoin piedi per, completamente instabile in questa serie: 2 giri di penalità ed è decima a 2’16?1. Attendiamo. 15.37: Attenzione alla! Sola ne sbaglia solo in questa serie in piedi che vola in testa con 23?7 di margine sulla tedesca Herrmann e 27?1 sulla svedese Elvira Oeberg. Braisazcon due giri di ...

zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta femminile Oberhof in DIRETTA: Italia in fuga grazie a Vittozzi! Lardschneider in seconda fr… - flamminiog : RT @OA_Sport: #BIATHLON Seguite con noi la DIRETTA #LIVE della sprint femminile a Oberhof: Italia outsider con Wierer e Vittozzi, la Norveg… - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta femminile Oberhof in DIRETTA: Italia outsider con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi Norvegia… - OA_Sport : #BIATHLON Seguite con noi la DIRETTA #LIVE della sprint femminile a Oberhof: Italia outsider con Wierer e Vittozzi,… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Oberhof: alle 14:45 il via della terza staffetta femminile della stagione, Italia da top 5 #biathlon @AleBergomi #1… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Biathlon LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof in DIRETTA: la Francia comanda dopo la terza frazione, Wierer 16ma cerca la rimonta OA Sport LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof in DIRETTA: Italia outsider con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno e la startlist - La presentazione della staffetta Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della staffetta 4x6 km femminile dell ...

LIVE Biathlon, staffetta maschile Oberhof in DIRETTA: Italia da sogno, è terza! Vince la Francia davanti alla Norvegia

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della staffetta maschile di Oberhof, con inizio alle 14.30, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo della Coppa del Mondo di Biathlon. er oggi è tutto, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno e la startlist - La presentazione della staffetta Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della staffetta 4x6 km femminile dell ...OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della staffetta maschile di Oberhof, con inizio alle 14.30, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo della Coppa del Mondo di Biathlon. er oggi è tutto, ...