In casa con 221 flaconi di “droga da stupro” | 43enne arrestato

Napoli – E' stato trovato con 221 flaconi del farmaco "Alcover", nascosti in diverse stanze di una casa, all'interno di buste di plastica. E' quanto hanno scoperto a casa di un 43enne di Trecase (Napoli) dai carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, supportati dai militari del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno. La pericolosa sostanza psicotropa, conosciuta come "droga da stupro" o anche "ecstasy liquida", con potenti effetti inibitori a livello cerebrale, era conservata in fiale di diverso volume. La droga, nell'abitazione di un 43enne già noto alle forze dell'ordine, e' stata trovata anche grazie a Willy, il pastore tedesco del Nucleo Cinofili addestrato al rinvenimento anche delle droghe ...

