"Il Covid-19 attacca aggredisce anche la bocca ed il cavo orale. Si creano delle lesioni, simili all’afta" (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Covid-19 attacca aggredisce anche la bocca ed il cavo orale. È il risultato clinico al quale è giunta una ricerca dell’odontoiatra trapanese Stefania Morici pubblicata sulla rivista scientifica “Journal of Medical Research and Health Education”. Lo studio ha preso in considerazione la cavità orale in pazienti, italiani e spagnoli, affetti da Covid, e sottolinea come vi si creino delle lesioni, simili all’afta, arrivando ad un’ulcera coperta da pseudo-membrane sulla superficie del labbro che, a sua volta, diventa necrotico. In alternativa, compaiono delle vesciche. “Essendo il cavo orale lo specchio ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 16 gennaio 2021) Il-19laed il. È il risultato clinico al quale è giunta una ricerca dell’odontoiatra trapanese Stefania Morici pubblicata sulla rivista scientifica “Journal of Medical Research and Health Education”. Lo studio ha preso in considerazione la cavitàin pazienti, italiani e spagnoli, affetti da, e sottolinea come vi si creino, arrivando ad un’ulcera coperta da pseudo-membrane sulla superficie del labbro che, a sua volta, diventa necrotico. In alternativa, compaionovesciche. “Essendo illo specchio ...

HuffPostItalia : 'Il Covid-19 attacca aggredisce anche la bocca ed il cavo orale. Si creano delle lesioni, simili all’afta' - live_messina : “Essendo il cavo orale lo specchio delle patologie a livello sistemico, ci siamo chiesti se l’infezione da Covid-19… - Gio15474822 : @DanyTamburrino Non era quello che ha fatto cadere il governo Prodi? Il covid 19 attacca la materia cerebrale. - DjC206cc : Non sapevo che il covid fosse un tifoso e oggi non attacca... Fate vedere queste immagini come se il virus non esis… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid attacca De Luca: «Campania in corsa per essere prima regione Covid free in Europa» Il Messaggero Covid, la Cina sotto accusa: “Ha coperto l’origine del virus”

La Cina torna sotto accusa: nuovo attacco al vetriolo dal segretario di Stato degli Stati Uniti Mike Pompeo: "Ha coperto l'origine del virus" ...

Pompeo attacca la Cina: "Ha nascosto la verità sull'origine del Covid"

Il segretario di stato: "Il governo ha ragione di pensare che più ricercatori si siano ammalati nell'autunno 2019, prima del primo caso" ...

La Cina torna sotto accusa: nuovo attacco al vetriolo dal segretario di Stato degli Stati Uniti Mike Pompeo: "Ha coperto l'origine del virus" ...Il segretario di stato: "Il governo ha ragione di pensare che più ricercatori si siano ammalati nell'autunno 2019, prima del primo caso" ...