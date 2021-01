**Governo: Renzi 'Conte non ha i numeri', ma Pd fermo su stop a Iv** (2) (Di sabato 16 gennaio 2021) (Adnkronos) - Il Pd dunque non sembra intenzionato a ricucire i rapporti con Iv. "I sì saranno più dei no" al Senato, dice un big dem. E se anche non fossero 161 "i governi che li avevano, sono almeno 10 nella storia repubblicana". Ma nel Pd c'è comunque preoccupazione: "Siamo preoccupati per il Paese perché aprire una crisi al buio, come ha fatto Matteo Renzi con il suo partito, è incomprensibile per gli italiani e per tutti. Quindi, nell'interesse del Paese cerchiamo una maggioranza politica che raggiunga gli obiettivi che ci siamo dati in Europa", dice Debora Serracchiani. Poi in serata arriva una nota del Nazareno che invita tutti alla responsabilità in aula. "L'Italia ha bisogno di sicurezza, stabilità e futuro. Invece, come prevedibile, con l'apertura della crisi da parte di Italia Viva si stanno determinando condizioni sempre più difficili per garantire un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) (Adnkronos) - Il Pd dunque non sembra intenzionato a ricucire i rapporti con Iv. "I sì saranno più dei no" al Senato, dice un big dem. E se anche non fossero 161 "i governi che li avevano, sono almeno 10 nella storia repubblicana". Ma nel Pd c'è comunque preoccupazione: "Siamo preoccupati per il Paese perché aprire una crisi al buio, come ha fatto Matteocon il suo partito, è incomprensibile per gli italiani e per tutti. Quindi, nell'interesse del Paese cerchiamo una maggioranza politica che raggiunga gli obiettivi che ci siamo dati in Europa", dice Debora Serracchiani. Poi in serata arriva una nota del Nazareno che invita tutti alla responsabilità in aula. "L'Italia ha bisogno di sicurezza, stabilità e futuro. Invece, come prevedibile, con l'apertura della crisi da parte di Italia Viva si stanno determinando condizioni sempre più difficili per garantire un ...

