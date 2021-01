Conte cerca voti in Senato Spero cerchi anche vaccini | dice Renzi

Leggi su agi

(Di sabato 16 gennaio 2021) AGI - Se Giuseppemartedì alnon ottiene i 161necessari per una nuova maggioranza senza Italia viva "va al Colle. A quel punto immagino che sotto la guida autorevole del Presidente della Repubblica in pochi giorni si potrà risolvere una crisi che per noi è una crisi suinuti, non sulle poltrone. Noi le poltrone le abbiamo lasciate". Così, in un'intervista uscita oggi sul Messaggero, Matteoipotizza uno scenario che ritiene probabile dopo la fiducia chiesta dal premier per martedì al(quella di lunedì alla Camera non sembra essere a rischio). "Secondo me senza di noi non hanno i numeri, sono lontani da quota 161 al- aggiunge- hanno raccontata un loro auspicio come fosse la realtà". In quanto alla ...