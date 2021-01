CoD Black Ops Cold War e Warzone | come sbloccare il Ripulitore gratis

Leggi su optimagazine

(Di sabato 16 gennaio 2021) Si chiama CoDOpsWar l’ultima incarnazione della celebre saga sparacchina di Call of Duty. Incarnazione disponibile dallo scorso 13 novembre su PC, PS4, Xbox One e console next-gen – quindi PS5, Xbox Series X e Xbox Series S – e che per volere degli sviluppatori di Treyarch e del publisher Activision trascina gli appassionati di sparatutto in prima persona tra gli scenari della Guerra Fredda. Ancora una guerra moderna, dopo il soft reboot di Modern Warfare, per uno dei franchise videoludici più acclamati di sempre, che va a diramarsi in una campagna principale per singolo giocatore piuttosto intensa, cosìnelle canoniche modalità multiplayer e, solo di recente, con l’integrazione completa con l’esperienza Battle Royale gratuita di Call of Duty. Integrazione che,...