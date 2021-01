Video l’Eredità 15 gennaio 2021: Agnese Ortone (Di venerdì 15 gennaio 2021) l’Eredità di venerdì 15 gennaio 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campionessa del programma, è Agnese Ortone. Agnese Ortone è impiegata presso uno studio di amministrazione di condomini. Ha un diploma da restauratrice, suona il pianoforte e dirige un coro parrocchiale. Al suo secondo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che stavolta, dopo qualche dimezzamento, valeva 13.750 euro. Peccato! Il suo montepremi totale rimane quindi a 22.500 euro. Trovate il Video della ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 15 gennaio 2021)di venerdì 15. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campionessa del programma, èè impiegata presso uno studio di amministrazione di condomini. Ha un diploma da restauratrice, suona il pianoforte e dirige un coro parrocchiale. Al suo secondo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che stavolta, dopo qualche dimezzamento, valeva 13.750 euro. Peccato! Il suo montepremi totale rimane quindi a 22.500 euro. Trovate ildella ...

giuliog : RT @ispionline: Il 2021 non è solo l’anno delle #elezioni federali tedesche, ma anche quello in cui calerà il sipario sulla #cancelleria di… - ispionline : Il 2021 non è solo l’anno delle #elezioni federali tedesche, ma anche quello in cui calerà il sipario sulla… - pomeriggio5 : Secondo Cristiana Sinagra non c'è nessuna guerra per l'eredità di Diego Armando Maradona. Cosa ne pensa invece de… - infoitcultura : Video l'Eredità 14 gennaio 2021 | Agnese Ortone vince 22mila euro - QuanteStorieRai : 'La letteratura odierna si concentra sempre di più sui rapporti familiari, segno che qualcosa non funziona nella fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Video l’Eredità Lombardia: Majorino, 'Moratti? Credo ci voglia ben altro' Affaritaliani.it