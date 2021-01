Recovery: Gualtieri, ‘piano ambizioso, ora passaggio in Parlamento e società’ (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen (Adnkronos) – “Oggi la bozza di Recovery fund arriva in Parlamento dopo un lavoro intenso da parte dei partiti. È un documento ricco e ambizioso con indicazioni per investimenti per il futuro, le infrastrutture sociali e il lavoro. Questo passaggio in Parlamento e con la società, con le categorie produttive, è molto positivo”. Lo ha detto Roberto Gueltieri al termine della riunione al Nazareno sul Recovery plan. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen (Adnkronos) – “Oggi la bozza difund arriva indopo un lavoro intenso da parte dei partiti. È un documento ricco econ indicazioni per investimenti per il futuro, le infrastrutture sociali e il lavoro. Questoine con la società, con le categorie produttive, è molto positivo”. Lo ha detto Roberto Gueltieri al termine della riunione al Nazareno sulplan. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Crisi di governo, Gualtieri: "Fiducioso che prevalga il buon senso"

Si dice fiducioso Roberto Gualtieri a proposito della crisi di governo. "Ho sempre affermato che la crisi era incomprensibile e credo che anche i cittadini la pensino così", ha detto il ministro dell' ...

