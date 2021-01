Padre Maccalli ai bambini | “Voglio tornare in Africa”

Leggi su dire

(Di venerdì 15 gennaio 2021) MADIGNANO (CREMONA) – “Per 752 giorni sono rimasto prigioniero. Mi hanno tenuto legato alla catena giorno e notte. Ho vissuto nella prigione del deserto del Mali, dormendo solo sulla sabbia ma non provo rancore per i miei rapitori“. A raccontare del suo sequestro è padre Gigi Maccalli, il missionario rapito in Niger il 17 settembre del 2018 e rilasciato solo lo scorso mese di ottobre. Per la prima volta parla a dei bambini e ha scelto di farlo nel suo paese natale dove sta trascorrendo questi mesi in attesa di decidere del suo futuro. Ad incontrarlo è stata una classe quinta che per due ore ha sottoposto padre Gigi ad innumerevoli domande. “Quella sera- ha raccontato il missionario- sono stato catturato da un gruppo di persone che sono entrate in casa mia mentre stavo preparandomi ad andare a dormire. Ero in pigiama e ciabatte. Credevo fossero dei ladri ma non è stato così. Dopo 17 giorni in moto, attraversando posti impervi siamo arrivati in nel deserto del Mali. Il 5 ottobre mi hanno messo per la prima volta le catene alla caviglia che mi toglievano solo per poter espletare i bisogni fisiologici”.