Ora Renzi si gioca la zizzania: "Zingaretti? In privato mi diceva cose poco gentili di Conte" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Conte? Deve trovare i numeri. Di Maio? "Non scherziamo". Il voto? "Non esiste". Matteo Renzi liquida con una battuta tutta una serie di esiti possibili della crisi. Epperò, qualche indizio sui suoi desiderata emerge lo stesso. Su Marta Cartabia e Mario Draghi, infatti, il leader di Italia Viva svicola, elude una risposta diretta. E, già che ci si trova, getta il seme della zizzania in quel che resta della spaesata compagine che sostiene il professore. "Ho utilizzato verso Conte parole molto più gentili di quelle che usava Zingaretti nei nostri colloqui privati", rivela Renzi. Conte? "Se non trova 161 voti deve andare via" Con una lunga intervista a La Stampa, dunque, Renzi si gioca il tutto per tutto per smarcarsi da ...

