Nuovo DPCM 16 gennaio 2021 | Piemonte zona arancione | Lombardia rossa | caos scuola

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Alla fine l’attesa stretta arriverà con ildel 16. Vediamo allora nel dettaglio cosa succederà, cosa si potrà fare con ile la situazione nelle varie regioni italiane. Il, da dove vi stiamo scrivendo, torna in. Chiusi dibar e ristoranti, stop agli impianti da sci fino al 15 febbraio. Le prime regioni a poter diventare rosse a causa dei nuovi criteri di calcolo sarannoe Sicilia.del 16: iltorna, impianti sciistici chiusi, Bar chiusi dopo le 18 e la? L’annuncio arriverà oggi, ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA – Bozza Dpcm 16 gennaio: sci vietato fino al 15 febbraio, palestre chiuse fino al 5 marzo, divieto di a… - Agenzia_Ansa : Approvato il nuovo Dpcm, stato d'emergenza fino ad aprile #ANSA - Agenzia_Ansa : Bozza nuovo #Dpcm impianti sci chiusi fino al 15 febbraio. Il divieto asporto peri bar sarà dalle 18. In arrivo una… - Gigetto30613180 : + Ci vediamo nel weekend? - Chiedi al nuovo #Dpcm #congiuntifuoricomune #congiuntifuoriregione #radiodeejayisoverparty #15gennaio - PugliaStream : Puglia verso l'arancione Pronto il nuovo Dpcm: le regioni restano chiuse -

I ragazzi chiedono una data certa per un rientro sicuro nelle aule: «Non vogliamo tornare a scuola immediatamente, ma chiediamo di essere considerati una priorità per le istituzioni» ...Sono pronte le nuove regole anti-covid valide su tutto il territorio nazionale da domani 16 gennaio, decise con il nuovo Dpcm 16 gennaio. Il provvedimento guiderà i cittadini alle nuove restrizioni in ...