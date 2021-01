Multa uso cellulare: come contestarla e quando si può. La guida rapida (Di venerdì 15 gennaio 2021) Non sempre guidare con lo smartphone in mano conduce a conseguenze sanzionatorie, ovvero non sempre si applica quanto previsto dal Codice della Strada in materia di Multa per uso cellulare. Se la regola generale vuole che all’automobilista poco rispettoso dei dettami in materia di circolazione su strada, sia inflitta una sanzione pecuniaria, ed eventualmente la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, in caso di ulteriore violazione nel corso di un biennio, è però vero che – in alcune circostanze – è consentita la deroga a quanto previsto dal CdS. Ecco di seguito allora quando e come contestare una Multa di questo tipo. Se ti interessa saperne di più sulla possibilità, o meno, di mangiare alla guida, clicca qui. Segui Termometro ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 15 gennaio 2021) Non semprere con lo smartphone in mano conduce a conseguenze sanzionatorie, ovvero non sempre si applica quanto previsto dal Codice della Strada in materia diper uso. Se la regola generale vuole che all’automobilista poco rispettoso dei dettami in materia di circolazione su strada, sia inflitta una sanzione pecuniaria, ed eventualmente la sospensione della patente dida uno a tre mesi, in caso di ulteriore violazione nel corso di un biennio, è però vero che – in alcune circostanze – è consentita la deroga a quanto previsto dal CdS. Ecco di seguito alloracontestare unadi questo tipo. Se ti interessa saperne di più sulla possibilità, o meno, di mangiare alla, clicca qui. Segui Termometro ...

Martinar68 : Sono allibita nel sentire @matteorenzi riferirsi alle Ministre @elenabonetti e @TeresaBellanova chiamandole per nom… - nicolanatale_ : @Annarella2020 @Sakurauchi_Hime Anche io non la uso per strada ma in realtà se all'agente che ti vede gli gira cosí… - mig_box : @SkyTG24 capisco che la teoria sia che c'è il GDPR, ma lo scorso anno WhatsApp ha avuto una multa da 110milioni pro… - SkorpioITA : @VaeVictis Ah beh certo. Il mio commento mirava ad evidenziare che nell'imposizione c'era almeno del senso logico r… - affittozorro : @IsabellaDeMonte @enpaonlus @questurabelluno @_Carabinieri_ Io una multa per uso improprio di cellulare alla guida… -

Ultime Notizie dalla rete : Multa uso Treviso, assembramenti in piazza senza mascherina: multa a quattro giovani Oggi Treviso Ecco l’ordinanza e le multe: niente consumo per strada fino al 30 aprile

TERAMO – Da questa notte e fino al prossimo 30 aprile scatta il divieto di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica e in qualsiasi contenitore, nelle aree pubbliche e soggette ad uso pubblic ...

Dagli assembramenti agli stupefacenti: la riviera passata di nuovo al setaccio. Raffica di multe

FERMO - Costa fermana al setaccio da parte degli uomini della Questura di Fermo: 300 persone e 200 veicoli controllati nella sola giornata di martedì, in particolare nel Comune di ...

TERAMO – Da questa notte e fino al prossimo 30 aprile scatta il divieto di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica e in qualsiasi contenitore, nelle aree pubbliche e soggette ad uso pubblic ...FERMO - Costa fermana al setaccio da parte degli uomini della Questura di Fermo: 300 persone e 200 veicoli controllati nella sola giornata di martedì, in particolare nel Comune di ...