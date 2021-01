Milan, l’esito dei tamponi di Theo Hernandez e Calhanoglu (Di venerdì 15 gennaio 2021) Milan, tamponi negativi per tutta la squadra ad esclusione dei già noti Ante Rebic e Rade Krunic che salteranno anche la trasferta di Cagliari Oggi il Milan ha conosciuto il responso dei tamponi effettuati ieri dal resto della squadra. Dopo una prima iniziale paura per Theo Hernandez e Calhanoglu, assenti oggi dall’allenamento, gli esami molecolari hanno segnalato l’assenza di positività all’interno del gruppo squadra, staff e dirigenza ad esclusione dei già riscontrati Krunic e Rebic. Notizia che rincuorerà sicuramente i rossoneri preoccupati dopo la notizia dell’assenza dall’allenamento odierno di due pilastri della squadra di Pioli come Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu che torneranno regolarmente in campo a ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021)negativi per tutta la squadra ad esclusione dei già noti Ante Rebic e Rade Krunic che salteranno anche la trasferta di Cagliari Oggi ilha conosciuto il responso deieffettuati ieri dal resto della squadra. Dopo una prima iniziale paura per, assenti oggi dall’allenamento, gli esami molecolari hanno segnalato l’assenza di positività all’interno del gruppo squadra, staff e dirigenza ad esclusione dei già riscontrati Krunic e Rebic. Notizia che rincuorerà sicuramente i rossoneri preoccupati dopo la notizia dell’assenza dall’allenamento odierno di due pilastri della squadra di Pioli comee Hakanche torneranno regolarmente in campo a ...

