Mantovani: “Chi è guarito dal Covid lasci agli altri il posto in coda per il vaccino” (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Chi è guarito lasci agli altri il posto in coda per il vaccino”. A parlare è Alberto Mantovani, immunologo direttore dell’Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Milano) e docente di Humanitas University intevenuto durante la trasmissione Agorà su Rai3. Lo scienziato ha dichiarato: “Partiamo dai dati: in nessun contesto - neanche in Uk che ha fatto più vaccini - è stato dato un mandato di ritardare la vaccinazione per chi ha avuto Covid sintomatico, la malattia. In assenza di una linea guida, il mio suggerimento è che è un gesto di responsabilità verso se stessi e la comunità lasciare il proprio posto in coda”. Lo scienziato spiega che, anche in mancanza di un’indicazione sul fatto ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Chi èilinper il”. A parlare è Alberto, immunologo direttore dell’Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Milano) e docente di Humanitas University intevenuto durante la trasmissione Agorà su Rai3. Lo scienziato ha dichiarato: “Partiamo dai dati: in nessun contesto - neanche in Uk che ha fatto più vaccini - è stato dato un mandato di ritardare la vaccinazione per chi ha avutosintomatico, la malattia. In assenza di una linea guida, il mio suggerimento è che è un gesto di responsabilità verso se stessi e la comunitàare il proprioin”. Lo scienziato spiega che, anche in mancanza di un’indicazione sul fatto ...

idomeneo77 : Primario statale molto preparato e stimato. 1. il covid è una malattia pericolosissima 2. puoi finire in rianimazio… - Mario_Mantovani : RT @cimomedici: “La scienza ci offre l’arma più forte, prevalendo su ignoranza e pregiudizi. (…) Vaccinarsi è una scelta di responsabilità,… - salvatoredb66 : @Orlandofas11 @La7tv Si legga chi è Mantovani ... prima di aprire bocca o scrivere - prodico94 : #DiMartedi il prof Mantovani ha appena detto che anche dopo il vaccino si dovrà portare la mascherina perché al mom… - manageritalia : RT @Guido_Carella: “E’ sconvolgente per chi fa il nostro mestiere immaginare che un’operazione di tale portata ancora non abbia avuto un mo… -