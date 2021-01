Lazio zona arancione, il nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Regione Lazio con un Rt che, ha superato l’1, e ha raggiunto l’1,07 entrerà di fatto nella zona arancione. Per il Lazio è la prima volta in fascia arancione e bisognerà, dunque, rispettare ulteriori misure restrittive. Leggi anche: Lazio zona arancione, l’Rt supera l’1: ecco l’indice di trasmissione e la situazione in Italia Lazio zona arancione: il modulo di autocertificazione per gli spostamenti Nella zona arancione bar e ristoranti non possono aprire al pubblico: queste attività dovranno lavorare solo d’asporto e con consegne a domicilio. Nel nuovo Dpcm in vigore dal 16 gennaio, però, è vietato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Regionecon un Rt che, ha superato l’1, e ha raggiunto l’1,07 entrerà di fatto nella. Per ilè la prima volta in fasciae bisognerà, dunque, rispettare ulteriori misure restrittive. Leggi anche:, l’Rt supera l’1: ecco l’indice di trasmissione e la situazione in Italia: ildiper gliNellabar e ristoranti non possono aprire al pubblico: queste attività dovranno lavorare solo d’asporto e con consegne a domicilio. NelDpcm in vigore dal 16 gennaio, però, è vietato ...

