“Ivanka Trump non ha mai fatto usare i suoi 6 bagni agli agenti della sicurezza. Dovevano andare a farla da Obama” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Finisce con una polemica certo non molto edificante l’era di Ivanka Trump e Jared Kushner, potentissimi figlia e genero del presidente Trump considerati la vera “power couple” dell’amministrazione uscente. A provocarla la notizia, rivelata dal Washington Post, che la coppia in questi quattro anni non ha permesso agli agenti del Secret Service responsabili della loro sicurezza di usare mentre erano in servizio uno dei sei bagni, anzi sei bagni e mezzo, della loro villa da oltre 460 metri quadrati. All’inizio, rivela la fonte del Post, di fronte al rifiuto della first daughter il Secret Service ha rimediato all’inconveniente piazzando un bel bagno chimico da cantiere davanti alle case da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Finisce con una polemica certo non molto edificante l’era die Jared Kushner, potentissimi figlia e genero del presidenteconsiderati la vera “power couple” dell’amministrazione uscente. A provocarla la notizia, rivelata dal Washington Post, che la coppia in questi quattro anni non ha permessodel Secret Service responsabililorodimentre erano in servizio uno dei sei, anzi seie mezzo,loro villa da oltre 460 metri quadrati. All’inizio, rivela la fonte del Post, di fronte al rifiutofirst daughter il Secret Service ha rimediato all’inconveniente piazzando un bel bagno chimico da cantiere davanti alle case da ...

TgLa7 : #Ivanka vuole andare a inaugurazione Biden, Trump infuriato. 'Un insulto'. Ma la figlia vuole salvare aspirazioni… - FQMagazineit : “Ivanka Trump non ha mai fatto usare i suoi 6 bagni agli agenti della sicurezza. Dovevano andare a farla da Obama” - Anna280511823 : @GeMa7799 Trump ha cacciato suo genero marito di Ivanka dalla Casa Bianca per tradimento questa un' altra news… - Ro75224242789 : Con Trump spesi oltre 100mila dollari per i bagni di scorta di Ivanka e Jared - AndreaR_M5S : RT @AlberTM5s: Anche Ivanka Trump vuole andare all'insediamento di Biden, si spacca la famiglia #Trump -