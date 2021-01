I procuratori: 'Gli assalitori di Capitol Hill volevano anche catturare e uccidere i parlamentari' (Di venerdì 15 gennaio 2021) Non era solo folklore come tanti cercano di far credere. Nella marmaglia fascio-trumpiana che ha assaltato Capitol Hill c'era di tutto. Oltre allo 'sciamano Qanon' anche golpisti e terroristi: nei ... Leggi su globalist (Di venerdì 15 gennaio 2021) Non era solo folklore come tanti cercano di far credere. Nella marmaglia fascio-trumpiana che ha assaltatoc'era di tutto. Oltre allo 'sciamano Qanon'golpisti e terroristi: nei ...

Alcuni degli assalitori del Congresso volevano «assassinare i deputati»

Tra le persone che il 6 gennaio hanno attaccato il Congresso degli Stati Uniti alcune avevano intenzione di «sequestrare e assassinare deputati e senatori». È quanto ritengono i procuratori federali c ...

