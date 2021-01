Giornalista infiltrato in Mostra, la Rai replica all’Asl:” Diffama il nostro lavoro” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo la nota dell’Asl Napoli 1 Centro che ha denunciando il tentativo di una troupe Rai di entrare in incognito all’interno della Mostra d’Oltremare dove si svolge la campagna di vaccinazione per medici ed operatori socio-sanitari, arriva la replica della Rai. “In merito alla vicenda – spiegano in una nota – riguardante una troupe di Rai1 a Napoli, la rete respinge il comunicato reso in data odierna dalla Direzione Generale dell’ASL Napoli 1 Centro, riportante asserzioni assolutamente false e gravemente Diffamanti nei confronti del lavoro svolto dalla troupe Rai e nei confronti dell’Azienda stessa”. “Non risponde al vero – chiariscono da Rai Uno – che la squadra abbia “tentato di superare i controlli… fingendosi operatore sanitario avente diritto al vaccino”, ma è entrata ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo la nota dell’Asl Napoli 1 Centro che ha denunciando il tentativo di una troupe Rai di entrare in incognito all’interno dellad’Oltremare dove si svolge la campagna di vaccinazione per medici ed operatori socio-sanitari, arriva ladella Rai. “In merito alla vicenda – spiegano in una nota – riguardante una troupe di Rai1 a Napoli, la rete respinge il comunicato reso in data odierna dalla Direzione Generale dell’ASL Napoli 1 Centro, riportante asserzioni assolutamente false e gravemententi nei confronti delsvolto dalla troupe Rai e nei confronti dell’Azienda stessa”. “Non risponde al vero – chiariscono da Rai Uno – che la squadra abbia “tentato di superare i controlli… fingendosi operatore sanitario avente diritto al vaccino”, ma è entrata ...

