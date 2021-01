Derby Lazio Roma: massima allerta per assembramenti, ultras nel mirino (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nonostante gli stadi siano ‘blindati’, nella Capitale c’è massima allerta per il Derby di questa sera, previsto per le 20:45 all’Olimpico. Le partite tra l’As Roma e la SS Lazio hanno sempre creato scompiglio nella città e neppure il Dpcm cambierebbe questa situazione: saranno infatti oltre mille gli agenti in servizio a tutela dello Stadio Olimpico e delle zone vicine. Leggi anche: Lazio zona arancione, il nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti Le zone più controllate saranno Ponte Milvio e Piazza Mancini, i due poli che permettono l’ingresso allo Stadio Olimpico. Seppur il Derby si svolgerà a porte chiuse, gli ultras sembrano essersi organizzati per incontrarsi fuori lo stadio. E’ risaputo, però, che gli ultras ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nonostante gli stadi siano ‘blindati’, nella Capitale c’èper ildi questa sera, previsto per le 20:45 all’Olimpico. Le partite tra l’Ase la SShanno sempre creato scompiglio nella città e neppure il Dpcm cambierebbe questa situazione: saranno infatti oltre mille gli agenti in servizio a tutela dello Stadio Olimpico e delle zone vicine. Leggi anche:zona arancione, il nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti Le zone più controllate saranno Ponte Milvio e Piazza Mancini, i due poli che permettono l’ingresso allo Stadio Olimpico. Seppur ilsi svolgerà a porte chiuse, glisembrano essersi organizzati per incontrarsi fuori lo stadio. E’ risaputo, però, che gli...

