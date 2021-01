Cucchi, processo d’appello: il pg ha chiesto 13 anni per i due carabinieri (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tredici anni di carcere per omicidio preterintenzionale, con l’esclusione delle attenuanti generiche. È quanto richiesto nel processo in Corte d’Assise d’appello, a Roma, dal procuratore generale Roberto Cavallone nei confronti di Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, i due carabinieri accusati del pestaggio e dell’omicidio di Stefano Cucchi. Il 31enne romano era stato arrestato il 15 ottobre 2009 e morto sette giorni dopo all’ospedale Sandro Pertini. “Lo hanno massacrato di botte”, ha detto Cavallone nella requisitoria. In primo grado i due carabinieri erano stati condannati a dodici anni. Cavallone: “Abbiamo perso tutti” “In questa storia abbiamo perso tutti – ha proseguito il procuratore generale – Quel giorno Cucchi doveva ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tredicidi carcere per omicidio preterintenzionale, con l’esclusione delle attenuanti generiche. È quanto rinelin Corte d’Assise, a Roma, dal procuratore generale Roberto Cavallone nei confronti di Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, i dueaccusati del pestaggio e dell’omicidio di Stefano. Il 31enne romano era stato arrestato il 15 ottobre 2009 e morto sette giorni dopo all’ospedale Sandro Pertini. “Lo hanno massacrato di botte”, ha detto Cavallone nella requisitoria. In primo grado i dueerano stati condannati a dodici. Cavallone: “Abbiamo perso tutti” “In questa storia abbiamo perso tutti – ha proseguito il procuratore generale – Quel giornodoveva ...

