Cos’è e vantaggi dello Staff Leasing

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Lo, o somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, o employee, è una specifica forma contrattuale incentrata attorno alla somministrazione di lavoro dove i lavoratori vengono assunti tramite un’agenzia interinale per conto di un’impresa in cerca di manodopera. Loprevede un contratto a tempo indeterminato stipulato da un’agenzia per il lavoro nei confronti di un lavoratore e dell’azienda che ne richiede la manodopera. In vigore da giugno 2015 e modificato poi dal decreto attuativo del Jobs Act, si tratta di una modalità di contratto riconosciuta e tutelata, che accoglie la necessità di lavoratori e aziende. Si configura come una forma di flessibilità occupazionale di medio-lungo periodo; tale contratto si differenzia da quello standard (a tempo determinato) per ...