Calcio: Lautaro, penso solo a lavorare per vincere con Inter (Di venerdì 15 gennaio 2021) "Con Lukaku sto bene, in campo e fuori - si legge in alcune anticipazioni del magazine della Gazzetta dello Sport -. Veniamo dal niente, ci capiamo. Agustina (la fidanzata, ndr) mi dà serenità e ... Leggi su corrieredicomo (Di venerdì 15 gennaio 2021) "Con Lukaku sto bene, in campo e fuori - si legge in alcune anticipazioni del magazine della Gazzetta dello Sport -. Veniamo dal niente, ci capiamo. Agustina (la fidanzata, ndr) mi dà serenità e ...

MicheleRovito : RT @Gazzetta_it: #sportweek Intervista #esclusiva: #Lautaro testa dura: la figlia in arrivo, l’amore per l’Inter e... - MicheleRovito : RT @RaiSport: ? #Lautaro: 'Penso solo a vincere con l'#Inter' L'#attaccante argentino: 'Con #Lukaku ci capiamo, veniamo dal niente' ?? http… - RaiSport : ? #Lautaro: 'Penso solo a vincere con l'#Inter' L'#attaccante argentino: 'Con #Lukaku ci capiamo, veniamo dal nient… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #sportweek Intervista #esclusiva: #Lautaro testa dura: la figlia in arrivo, l’amore per l’Inter e... - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: INTER - Lautaro: 'Penso solo a lavorare per vincere' -