Antistress da lockdown | le App rilassanti e i letti per rigenerarsi

(Di venerdì 15 gennaio 2021) I migliori programmi da scaricare sullo smartphone per imparare a meditare, liberarsi dello stress, rilassare la mente Idi design su cui riposare al meglio Sul sito di Airbnb, nella sezione esperienze, si può prenotare un incontro in videochiamata con Kuniatsu, un monaco buddista giapponese: l'appuntamento dura un'oretta, va spesso esaurito perché i posti sono limitati, la promessa è un cammino di pace interiore senza muoversi da casa. Con l'accumularsi dei, l'inesausta cronaca nera di questo tempo buio e le incertezze per quello che verrà, i rimedi antipanico sono diventati gettonatissimi, la caccia al sollievo si è fatta grossa. Ma chi non vuole arrivare a contattare un guru online connesso dall'altra parte del mondo, preferisce non frequentare corsi di yoga a distanza oppure esporsi con uno psicologo, può trovare nelle ...