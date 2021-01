All'aeroporto di Cuneo sono arrivati i cani anti-Covid (Di venerdì 15 gennaio 2021) AGI - Arrivano all'aeroporto di Cuneo, per la prima volta in Italia, i cani anti-Covid. L'addestramento è già cominciato e a febbraio saranno al lavoro nello scalo 'Levaldigi': saranno in grado di 'fiutare' il virus tra i passeggeri 'sospetti' anche cinque giorni prima dell'eventuale comparsa dei sintomi. L'iniziativa è di I-Sec Italia srl, società di servizi di sicurezza aeroportuale, in collaborazione con la società finlandese Nose Academy Oy, la start-up di ricerca scientifica specializzata nell'addestramento di cani in grado di rilevare malattie negli esseri umani attraverso l'olfatto. Verranno utilizzate speciali salviette Così, se per tutti i passeggeri è ormai una consuetudine vedere i cani antidroga al lavoro negli aeroporti, i cani ... Leggi su agi (Di venerdì 15 gennaio 2021) AGI - Arrivano all'di Cuneo, per la prima volta in Italia, i. L'addestramento è già cominciato e a febbraio saranno al lavoro nello scalo 'Levaldigi': saranno in grado di 'fiutare' il virus tra i passeggeri 'sospetti' anche cinque giorni prima dell'eventuale comparsa dei sintomi. L'iniziativa è di I-Sec Italia srl, società di servizi di sicurezza aeroportuale, in collaborazione con la società finlandese Nose Academy Oy, la start-up di ricerca scientifica specializzata nell'addestramento diin grado di rilevare malattie negli esseri umani attraverso l'olfatto. Verranno utilizzate speciali salviette Così, se per tutti i passeggeri è ormai una consuetudine vedere idroga al lavoro negli aeroporti, i...

