Agosto 2019 | l' informativa di Conte al Senato | le sue durissime parole contro Salvini

lorepregliasco : Forse un altro presidente del Consiglio sarebbe già salito al Quirinale. Ma negli ultimi due anni e mezzo, e anche… - chedisagio : Se non ci fosse stato @matteorenzi però, @GiuseppeConteIT avrebbe smesso di governare nell'agosto del 2019. - VittorioXlater : RT @enrico_zanetti: Ho il sospetto che Zingaretti e il PD vogliano andare #AvantiConConte con la stessa convinzione con cui nell’agosto 201… - sciltian : RT @enrico_zanetti: Ho il sospetto che Zingaretti e il PD vogliano andare #AvantiConConte con la stessa convinzione con cui nell’agosto 201… - NicoleZampano : RT @radiodeejay: 'Tutto è iniziato ad agosto del 2019 con uno prurito alle gambe...' La ragazza racconta la malattia dalla quale è finalme… -

Ultime Notizie dalla rete : Agosto 2019

TG La7

La 22enne è in remissione da un linfoma di Hodgkin che l'aveva colpita nel 2019. Nelle ultime ore la figlia di Jovanotti, Teresa Cherubini, ha condiviso un pesante fardello. Come rivela ora in un lung ...Le aperture di credito al presidente Usa e la distanza dai democratici americani tornano indietro al premier che, con Joe Biden alla Casa Bianca, non ha più amici negli States. Mentre il Pd ha interag ...