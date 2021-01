Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 gennaio 2021)14 GENNAIOORE 15.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA, INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE NORD, RALLENTAMENTI TRA SETTEBAGNI E CASTEL NUOVO DI PORTO IN DIREZIONE DELLA A1. TRAFFICO RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA APPIA E VIA CASILINA. CODE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA IN DIREZIONE DI CECCHINA. SR411 SUBLACENSE LAVORI A CURA DI ASTRALSPA AL KM 23+400. IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, E’ PREVISTO IL POTENZIAMENTO DELLE LINEE METROPOLITANE DICON NUOVE LINEE “S” CIRCOLARI DI ASTRAL CHE AVRANNO FREQUENZA DI 7 MINUTI, IN FASCIA ORARIA 7-10 E 16-19 DA ERICA TERENZI PER ORA E’ TUTTO, L’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DI ASTRAL TORNA PIU’ TARDI ...