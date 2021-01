Vaccini e tamponi a parenti ed amici | medico indagato

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Ilrisultava essere già al centro di una indagine che durava da mesi dalle forze dell’ordine. Vaccino Russia (Facebook)Il direttore sanitario dello Spoke Ospedaliero di Cetraro – Paola, facente riferimento all’Azienda sanitaria di Cosenza, èdalla Procura di Paola per avere indebitamente somministrato ad, dosi del vaccino anti Covid. Inoltre, tra le accuse al, ci sarebbe anche quella di aver sottoposto illegittimamente aper l’individuazione del Covid, sempre persone a lui vicine. Una precedente indagine, avviata da mesi, ha inoltre dimostrato che l’uomo utilizzava per fini personali, l’auto di servizio. L’uomo per tale accusa, è stato già raggiunto da una interdizione dal lavoro di 12 mesi. Una ...

