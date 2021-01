Supercoppa di Spagna, disfatta Real Madrid: i blancos sconfitti dall’Athletic Bilbao, niente ‘Clasico’ in finale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Real Madrid esce sconfitto dalla semifinale di Supercoppa Spagnola.VIDEO Real Sociedad-Barcellona, Ter Stegen da urlo: le parate del tedesco durante la semifinale di Supercoppa spagnolaLa squadra guidata da Zinedine Zidane ha subito una pesante sconfitta contro l'Athletic Bilbao, con un parziale complessivo di 1-2. I blancos sono stati completamente eclissati dalla franchigia basca, che grazie alla doppietta di Raul Garcia è riuscita a conquistarsi il pass per accedere alla finale. Brutta disfatta per i padroni di casa, ai quali non è bastata la rete di Benzemà che - a circa quindici minuti dal novantesimo - ha accorciato le distanze e dato un minimo di speranza alla formazione madrilena. ... Leggi su mediagol (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ilesce sconfitto dalla semidiSpagnola.VIDEOSociedad-Barcellona, Ter Stegen da urlo: le parate del tedesco durante la semidispagnolaLa squadra guidata da Zinedine Zidane ha subito una pesante sconfitta contro l'Athletic, con un parziale complessivo di 1-2. Isono stati completamente eclissati dalla franchigia basca, che grazie alla doppietta di Raul Garcia è riuscita a conquistarsi il pass per accedere alla. Bruttaper i padroni di casa, ai quali non è bastata la rete di Benzemà che - a circa quindici minuti dal novantesimo - ha accorciato le distanze e dato un minimo di speranza alla formazione madrilena. ...

