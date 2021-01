Se Lazio in zona gialla, concerto riapertura Colosseo spostato a lunedì 18 gennaio (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma – Il Parco del Colosseo ci sara’, e se il Lazio restera’ in zona gialla lunedi’ 18 gennaio riaprira’ i battenti. Un ritorno previsto inizialmente per sabato 16 con un concerto sull’arena dell’Anfiteatro Flavio degli allievi dell’Accademia di Santa Cecilia, spostato ora a lunedi’ in seguito alla comunicazione del ministro Dario Franceschini. “Il governo- ha spiegato oggi il titolare del Collegio romano- sta valutando la possibilita’ di riaprire i musei e le mostre dal 18 gennaio nelle regioni ‘gialle’ e durante i giorni feriali”. Per questo, a quanto apprende l’agenzia Dire, il Parco ha riorganizzato l’evento pensato per festeggiare la riapertura alle 12 di lunedi’ 18 gennaio, giorno in cui nelle zone gialle di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma – Il Parco delci sara’, e se ilrestera’ inlunedi’ 18riaprira’ i battenti. Un ritorno previsto inizialmente per sabato 16 con unsull’arena dell’Anfiteatro Flavio degli allievi dell’Accademia di Santa Cecilia,ora a lunedi’ in seguito alla comunicazione del ministro Dario Franceschini. “Il governo- ha spiegato oggi il titolare del Collegio romano- sta valutando la possibilita’ di riaprire i musei e le mostre dal 18nelle regioni ‘gialle’ e durante i giorni feriali”. Per questo, a quanto apprende l’agenzia Dire, il Parco ha riorganizzato l’evento pensato per festeggiare laalle 12 di lunedi’ 18, giorno in cui nelle zone gialle di ...

