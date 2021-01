Sconto carburanti: Vittoria del FVG VERSO Commissione europea (Di giovedì 14 gennaio 2021) Scoccimarro, forti del successo europeo miglioreremo norma “Vittoria del Friuli Venezia Giulia e dell’Italia nei confronti della Commissione europea che aveva fatto ricorso contro il nostro Sconto carburanti. Una sentenza, quella odierna della Corte di giustizia, che conferma quanto abbiamo sempre sostenuto con forza: lo Sconto carburanti in Friuli Venezia Giulia non viola la normativa europea in quanto non incide sulle accise, crea un evidente vantaggio ambientale evitando il cosiddetto ‘turismo del pieno’, genera un risparmio per i nostri concittadini, fa respirare il settore e le tasse restano sul territorio”. Questo il commento dell’assessore alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, alla notizia della ... Leggi su udine20 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Scoccimarro, forti del successo europeo miglioreremo norma “del Friuli Venezia Giulia e dell’Italia nei confronti dellache aveva fatto ricorso contro il nostro. Una sentenza, quella odierna della Corte di giustizia, che conferma quanto abbiamo sempre sostenuto con forza: loin Friuli Venezia Giulia non viola la normativain quanto non incide sulle accise, crea un evidente vantaggio ambientale evitando il cosiddetto ‘turismo del pieno’, genera un risparmio per i nostri concittadini, fa respirare il settore e le tasse restano sul territorio”. Questo il commento dell’assessore alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, alla notizia della ...

TgrRaiFVG : La Corte di Giustizia Europea conferma lo sconto carburanti. Accolta la posizione della Regione Friuli Venezia Giul… - Rosannaconte_ : RT @ansaeuropa: #LaTuaEuropa: lo #sconto sul prezzo dei #carburanti per i residenti del @regioneFVGit non comporta una violazione della dir… - Notiziedi_it : Corte Giustizia Ue, sconto carburanti in Friuli non viola direttiva - BudaiFvg : Confermato per i cittadini #FVG lo sconto carburanti! Respinto il ricorso della Commissione europea per la violazio… - Italpress : Corte Giustizia Ue, sconto carburanti in Friuli non viola direttiva -