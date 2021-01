Milik-Olympique: nessun rifiuto Napoli, i contatti vanno avanti no stop. Due no per Demme (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Napoli non ha rifiutato proposte per Milik, sta andando avanti con l’Olympique Marsiglia come vi abbiamo raccontato anche ieri. nessun rifiuto, ennesima balla, semplicemente perché è interesse del Napoli trovare una soluzione giusta che possa accontentare Milik. L’Olympique è arrivato già a 10 milioni, come vi anticipammo tempo fa a questa base si sarebbe arrampicato. Ora si ragiona su bonus e percentuale su eventuale futura vendita, la chiave è lì. Ma si va avanti, si prova, non si rifiuta nulla, chi ha sempre escluso la pista Olympique ora torna precipitosamente indietro. Bisogna avere calma e pazienza, la Juve resta una soluzione sullo sfondo – a parametro zero – se non si arrivasse a una fumata ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ilnon ha rifiutato proposte per, sta andandocon l’Marsiglia come vi abbiamo raccontato anche ieri., ennesima balla, semplicemente perché è interesse deltrovare una soluzione giusta che possa accontentare. L’è arrivato già a 10 milioni, come vi anticipammo tempo fa a questa base si sarebbe arrampicato. Ora si ragiona su bonus e percentuale su eventuale futura vendita, la chiave è lì. Ma si va, si prova, non si rifiuta nulla, chi ha sempre escluso la pistaora torna precipitosamente indietro. Bisogna avere calma e pazienza, la Juve resta una soluzione sullo sfondo – a parametro zero – se non si arrivasse a una fumata ...

AlfredoPedulla : #Napoli-#Olympique si va avanti per #Milik, come detto ieri, il #Napoli non ha rifiutato e continua a parlare.… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Milik-Marsiglia: nessun rifiuto del Napoli, i contatti vanno avanti no stop - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Milik-Marsiglia: nessun rifiuto del Napoli, i contatti vanno avanti no stop - Insignesta : RT @AlfredoPedulla: #Napoli-#Olympique si va avanti per #Milik, come detto ieri, il #Napoli non ha rifiutato e continua a parlare. #Malcuit… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Milik-Marsiglia: nessun rifiuto del Napoli, i contatti vanno avanti no stop -

Ultime Notizie dalla rete : Milik Olympique Olympique Marsiglia, nuova offerta per Milik: il Napoli la respinge GianlucaDiMarzio.com Sportitalia – Milik-Marsiglia: nessun rifiuto del Napoli, i contatti vanno avanti no stop

Come riporta il sito alfredopedulla.com, il Napoli non ha rifiutato proposte per Milik, sta andando avanti con l’Olympique Marsiglia come vi abbiamo ...

Sky - Milik, nessuno si avvicina alla richiesta di ADL: col Marsiglia c'è un altro problema

La situazione è talmente andata avanti nei rapporti e si è talmente logorata che diventa più una questione di principio che di prezzo. A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live' è i ...

Come riporta il sito alfredopedulla.com, il Napoli non ha rifiutato proposte per Milik, sta andando avanti con l’Olympique Marsiglia come vi abbiamo ...La situazione è talmente andata avanti nei rapporti e si è talmente logorata che diventa più una questione di principio che di prezzo. A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live' è i ...