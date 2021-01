Meteo, le previsioni di venerdì 15 gennaio (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un vasto fronte di gelo proveniente dalla Russia porterà un crollo delle temperature in diverse regioni italiane nella giornata di venerdì 15 gennaio. Un inizio di weekend che sarà caratterizzato anche dal vento che tenderà a far percepire maggiormente la sensazione di freddo. A peggiorare le condizioni Meteo anche un vortice di bassa pressione che insisterà sul basso tirreno. A rischio maltempo le isole maggiori e l’area meridionale dello Stivale. Clima più asciutto sul resto del Paese nonostante le basse temperature con nuvolosità su tutto il Nord e piovaschi sull’area tirrenica centrale (LE previsioni). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un vasto fronte di gelo proveniente dalla Russia porterà un crollo delle temperature in diverse regioni italiane nella giornata di15. Un inizio di weekend che sarà caratterizzato anche dal vento che tenderà a far percepire maggiormente la sensazione di freddo. A peggiorare le condizionianche un vortice di bassa pressione che insisterà sul basso tirreno. A rischio maltempo le isole maggiori e l’area meridionale dello Stivale. Clima più asciutto sul resto del Paese nonostante le basse temperature con nuvolosità su tutto il Nord e piovaschi sull’area tirrenica centrale (LE).

