Meité al Milan: prestito con diritto riscatto dal Torino

MILANO - Soualiho Meité sarà il primo rinforzo del Milan nel mercato invernale. Il centrocampista del Torino domani sosterrà le visite mediche con il club rossonero alla clinica la Madonnina.

