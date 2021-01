L'Oms: "Situazione allarmante". Ma ha perso tempo sulla pandemia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alessandro Ferro L'Oms ha chiesto all'Europa di fare "di più di quanto fatto" sulla lotta contro il virus. Tra precedenti e prospettive, ecco cosa ci hanno detto in esclusiva il Prof. Leoni, il Prof.Clementi ed il Prof. Bassetti Quasi 5 milioni di nuovi casi di infezione da Sars-CoV-2 nel mondo e oltre 85mila morti vengono riportati dall'Oms, l'Organizzazione mondiale della sanità nell'ultimo rapporto settimanale sull'andamento della pandemia di Covid-19. E poi, mentre la variante inglese è stata già segnalata finora in 50 Paesi, Italia compresa, la variante sudafriana del virus (501Y.V2), dalla prima rilevazione del 18 dicembre, è stata invece individuata in 20 Paesi. Il richiamo dell'Oms A seguito di questi numeri, l'Oms ha invitato l'Europa a reagire con maggiori sforzi alla "Situazione allarmante" ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alessandro Ferro L'Oms ha chiesto all'Europa di fare "di più di quanto fatto"lotta contro il virus. Tra precedenti e prospettive, ecco cosa ci hanno detto in esclusiva il Prof. Leoni, il Prof.Clementi ed il Prof. Bassetti Quasi 5 milioni di nuovi casi di infezione da Sars-CoV-2 nel mondo e oltre 85mila morti vengono riportati dall'Oms, l'Organizzazione mondiale della sanità nell'ultimo rapporto settimanale sull'andamento delladi Covid-19. E poi, mentre la variante inglese è stata già segnalata finora in 50 Paesi, Italia compresa, la variante sudafriana del virus (501Y.V2), dalla prima rilevazione del 18 dicembre, è stata invece individuata in 20 Paesi. Il richiamo dell'Oms A seguito di questi numeri, l'Oms ha invitato l'Europa a reagire con maggiori sforzi alla "" ...

Chuto_o_balde : @mara06844397 Avete mai pensato che forse non vogliono che finisca questa situazione? Che vogliono imporci un lockd… - MianiAttilio : COVID,TEAM OMS A PECHINO PER INDAGARE SU ORIGINE PANDEMIA In Italia 12.532 contagi e 448 morti. La situazione in al… - AnnaM75 : RT @GiacomoGorini: @gloquenzi Caro Giancarlo, Mentre in UK si sequenzia circa il 10% del totale, in Italia nulla di sistematico. https://t.… - fsantini2015 : RT @GiacomoGorini: @gloquenzi Caro Giancarlo, Mentre in UK si sequenzia circa il 10% del totale, in Italia nulla di sistematico. https://t.… - GiacomoGorini : @gloquenzi Caro Giancarlo, Mentre in UK si sequenzia circa il 10% del totale, in Italia nulla di sistematico. -

Ultime Notizie dalla rete : Oms Situazione L'Oms: "Situazione allarmante". Ma ha perso tempo sulla pandemia il Giornale Terza ondata, ma più corta

Con la seconda ondata di Covid che continua a far registrare record negativi, c'è chi pensa che sia ancora possibile evitare la terza. «Credo che grazie al vaccino ...

E’ in Cina la delegazione dell’Oms per indagare sull’origine del covid-19

PECHINO. Il team di esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) incaricato di indagare sull’origine del Covid-19 è arrivato oggi in Cina a Wuhan, culla della pandemia. Lo si apprende dalle ...

Con la seconda ondata di Covid che continua a far registrare record negativi, c'è chi pensa che sia ancora possibile evitare la terza. «Credo che grazie al vaccino ...PECHINO. Il team di esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) incaricato di indagare sull’origine del Covid-19 è arrivato oggi in Cina a Wuhan, culla della pandemia. Lo si apprende dalle ...