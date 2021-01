La ministra De Micheli scrisse a Frattasi: «La Juve deve comprare Suarez, mi aiuti ad accelerare?» (Di giovedì 14 gennaio 2021) I verbali pubblicati dalla Nazione rivelano che già ad agosto esisteva un accordo tra la Juventus e Suarez, che Paratici chiese aiuto alla ministra De Micheli per accelerare l’esame di italiano del calciatore e riportano anche i messaggini scritti dalla ministra a Bruno Frattasi, capo di gabinetto della collega Luciana Lamorgese. La De Micheli scrive: «La Juventus mi chiede notizie di questa richiesta di cittadinanza. Mi aiuteresti?». Frattasi risponde via whatsApp: «Appena arrivo a Roma mi attivo». Nel pomeriggio, scrive il quotidiano, Frattasi spiega alla De Micheli che l’istanza è stata rigettata per la «mancanza della conoscenza del requisito della conoscenza della lingua ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 gennaio 2021) I verbali pubblicati dalla Nazione rivelano che già ad agosto esisteva un accordo tra lantus e, che Paratici chiese aiuto allaDeperl’esame di italiano del calciatore e riportano anche i messaggini scritti dallaa Bruno, capo di gabinetto della collega Luciana Lamorgese. La Descrive: «Lantus mi chiede notizie di questa richiesta di cittadinanza. Mi aiuteresti?».risponde via whatsApp: «Appena arrivo a Roma mi attivo». Nel pomeriggio, scrive il quotidiano,spiega alla Deche l’istanza è stata rigettata per la «mancanza della conoscenza del requisito della conoscenza della lingua ...

