Inter, scelto il vice Lukaku: è un vecchio pupillo di Conte (Di giovedì 14 gennaio 2021) Pellè all’Inter nel ruolo di vice Lukaku. Conte sarebbe pronto a puntare l’indice sull’ex centravanti di Lecce e Parma per completare l’assetto offensivo dell’Inter. Pellè all’Inter nei panni di vice Lukaku. Questa l’idea di Antonio Conte, trapelata già nelle scorse settimane, e pronta a entrare nel vivo già nel corso dei prossimi giorni. Un vecchio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Pellè all’nel ruolo disarebbe pronto a puntare l’indice sull’ex centravanti di Lecce e Parma per completare l’assetto offensivo dell’. Pellè all’nei panni di. Questa l’idea di Antonio, trapelata già nelle scorse settimane, e pronta a entrare nel vivo già nel corso dei prossimi giorni. UnQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

FBiasin : Un pareggio a #Roma non è un dramma. Quello che va meno bene è sentire #Conte che dice 'L'#Inter ha deciso... L'… - AndreArmageddon : @m_corsi_ @bossebasta Datemi del boomer, ma chi non ha scelto Facchetti non sa cosa sia l’Inter - IlMilanista9 : RT @MarcoVerduz: Quindi alla fine non era vero che Tonali ha scelto il Milan perché tifoso, ma perché l’Inter non aveva liquidità - giuliaistyping : RT @FBiasin: Un pareggio a #Roma non è un dramma. Quello che va meno bene è sentire #Conte che dice 'L'#Inter ha deciso... L'#Inter ha sce… - garo08capitano : RT @MarcoVerduz: Quindi alla fine non era vero che Tonali ha scelto il Milan perché tifoso, ma perché l’Inter non aveva liquidità -

Ultime Notizie dalla rete : Inter scelto Mercato Inter, Antonio Conte ha scelto la quarta punta Virgilio Sport CASTRO, Ieri amaro in bocca: a Napoli aggressivi

Gaetano Castrovilli, scelto dai tifosi della Fiorentina come il migliore in campo nel corso della gara di ieri contro l’Inter, ha parlato ai microfoni dei social del club viola. Ecco le ...

Inter Juventus: probabili formazioni e dove vederla

Inter Juventus è il big match di domenica sera. Alle ore 20.45 allo stadio Meazza, rigorosamente a porte chiuse, si affronteranno le due squadre ...

Gaetano Castrovilli, scelto dai tifosi della Fiorentina come il migliore in campo nel corso della gara di ieri contro l’Inter, ha parlato ai microfoni dei social del club viola. Ecco le ...Inter Juventus è il big match di domenica sera. Alle ore 20.45 allo stadio Meazza, rigorosamente a porte chiuse, si affronteranno le due squadre ...