Il Milan punta Mandzukic: avviati i primi contatti con gli agenti, i rossoneri cercano l'affondo decisivo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nelle ultime ore il nome di Mario Mandzukic ha iniziato a circolare con insistenza in orbita rossonera: il punto Leggi su 90min (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nelle ultime ore il nome di Marioha iniziato a circolare con insistenza in orbita rossonera: il punto

_pioliball_ : Che vi piaccia o no al Milan serve una 3 punta (quando Ibra è indisponibile ovviamente) da mettere negli ultimi 20… - sportli26181512 : Il Milan vuole prendere Mandzukic: trattativa avviata: Il Milan punta Mario Mandzukic per rinforzare l'attacco....… - studiocrocevia : @EmanueleBottoni @pierpao20942110 Ma secondo lei Mister Pirlo non fa le marcature preventive per scelte? Ieri ad es… - salvione : Milan scatenato: punta Mandzukic e trova l'accordo per Meite! - gazzettaGranata : Milan scatenato: punta Mandzukic e trova l’accordo per Meite! #TorinoFC #FVCG #SFT -