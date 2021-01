I migliori film di Faye Dunaway, da Chinatown a Quinto potere (Di giovedì 14 gennaio 2021) Una rassegna dei migliori film di Faye Dunaway e delle sue più grandi performance, fin dal ruolo di Bonnie Parker in Gangster Story, per celebrare uno dei volti-simbolo della New Hollywood. Le parole di Robert Evans, il produttore di Chinatown, ci suggeriscono con una certa efficacia ciò che ha reso Faye Dunaway una delle personalità più incisive e magnetiche nella storia del cinema americano. Fra le dive per antonomasia della New Hollywood, l'attrice nata in Florida il 14 gennaio 1941, in un paesino di nome Bascom, ha saputo incarnare forse meglio di chiunque altro un connubio piuttosto insolito: da un lato un fascino aristocratico, impenetrabile, a corredare una bellezza fiera e talvolta quasi algida, paragonabile a un'allure alla Greta Garbo; dall'altro ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 gennaio 2021) Una rassegna deidie delle sue più grandi performance, fin dal ruolo di Bonnie Parker in Gangster Story, per celebrare uno dei volti-simbolo della New Hollywood. Le parole di Robert Evans, il produttore di, ci suggeriscono con una certa efficacia ciò che ha resouna delle personalità più incisive e magnetiche nella storia del cinema americano. Fra le dive per antonomasia della New Hollywood, l'attrice nata in Florida il 14 gennaio 1941, in un paesino di nome Bascom, ha saputo incarnare forse meglio di chiunque altro un connubio piuttosto insolito: da un lato un fascino aristocratico, impenetrabile, a corredare una bellezza fiera e talvolta quasi algida, paragonabile a un'allure alla Greta Garbo; dall'altro ...

SkyTG24 : Cinque anni fa la morte di Alan Rickman: i migliori film dell'attore - shinesstvd : RT @snowpointexe: il modo in cui black widow diventerá uno dei film migliori dell'mcu - elyxsium_ : RT @snowpointexe: il modo in cui black widow diventerá uno dei film migliori dell'mcu - _amantedelcine_ : RT @snowpointexe: il modo in cui black widow diventerá uno dei film migliori dell'mcu - periodicodaily : 2011 e film: i migliori di dieci anni fa ~ Spettacolo Periodico Daily #film2011 #thebest -

Ultime Notizie dalla rete : migliori film Un anno di cinema: dai debutti ai grandi cartoon, i 10 migliori film del 2020 la Repubblica Prime Video, le migliori Serie TV del 2021 (aggiornate a gennaio)

Dai prodotti originali alle anteprime esclusive, ecco il nostro speciale aggiornato con tutte le nuove Serie TV da non perdere sulla piattaforma di video in streaming di Amazon.

I migliori film di Faye Dunaway, da Chinatown a Quinto potere

Una rassegna dei migliori film di Faye Dunaway e delle sue più grandi performance, fin dal ruolo di Bonnie Parker in Gangster Story, per celebrare uno dei volti-simbolo della New Hollywood. Le parole ...

Dai prodotti originali alle anteprime esclusive, ecco il nostro speciale aggiornato con tutte le nuove Serie TV da non perdere sulla piattaforma di video in streaming di Amazon.Una rassegna dei migliori film di Faye Dunaway e delle sue più grandi performance, fin dal ruolo di Bonnie Parker in Gangster Story, per celebrare uno dei volti-simbolo della New Hollywood. Le parole ...