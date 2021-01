Grande Fratello Vip 5, Cecilia Capriotti ad Andrea Zenga: "ti votano perchè fai pena alla gente" (Di giovedì 14 gennaio 2021) Cecilia Capriotti ha detto ad Andrea Zenga che verrà salvato al televoto del Grande Fratello Vip 5 perché fa pena alle persone per il difficile rapporto che ha con il padre Walter. Cecilia Capriotti continua nel suo tentativo di logorare i concorrenti che l'hanno mandata in nomination: oggi è toccato ad Andrea Zenga a cui ha detto che il pubblico da casa lo salverà sempre perché la sua storia suscita pietà. Cecilia Capriotti non riesce a digerire la nomination di lunedì sera, dopo aver pressato per ventiquattro ore Maria Teresa Ruta, ora è passata ad attaccare Andrea Zenga, il figlio dell'ex portiere della nazionale che ha passato la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 gennaio 2021)ha detto adche verrà salvato al televoto delVip 5 perché faalle persone per il difficile rapporto che ha con il padre Walter.continua nel suo tentativo di logorare i concorrenti che l'hanno mandata in nomination: oggi è toccato ada cui ha detto che il pubblico da casa lo salverà sempre perché la sua storia suscita pietà.non riesce a digerire la nomination di lunedì sera, dopo aver pressato per ventiquattro ore Maria Teresa Ruta, ora è passata ad attaccare, il figlio dell'ex portiere della nazionale che ha passato la ...

