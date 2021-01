Governo: Bonetti, 'disposti a rimanere in maggioranza' (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Siamo disposti" a rimanere in maggioranza. "Le mie dimissioni sono lo spazio perchè questo tavolo si apra per le risposte da dare al Paese. Noi sgombriamo il campo, adesso si faccia la politica, noi ci stiamo". Lo ha affermato l'ex ministra della Famiglia, Elena Bonetti, ai microfoni di Radio 24 'Il Sole 24 ore'. Quanto all'ipotesi di una conferma del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "sono altri che hanno detto mai più con Italia viva. La politica non è fatta di mai più. Il tema non è il chi, il tema è il cosa". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Siamo" ain. "Le mie dimissioni sono lo spazio perchè questo tavolo si apra per le risposte da dare al Paese. Noi sgombriamo il campo, adesso si faccia la politica, noi ci stiamo". Lo ha affermato l'ex ministra della Famiglia, Elena, ai microfoni di Radio 24 'Il Sole 24 ore'. Quanto all'ipotesi di una conferma del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "sono altri che hanno detto mai più con Italia viva. La politica non è fatta di mai più. Il tema non è il chi, il tema è il cosa".

