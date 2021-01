Dava vaccini e faceva tamponi agli amici: indagato medico dell’Asp di Cosenza (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il medico è sotto indagine per aver fornito vaccini agli amici ed aver somministrato indebitamente tamponi nelle strutture che dirige. Con l’inizio della campagna di vaccinazione ognuno di noi ha iniziato ad avere più speranze che questo incubo della pandemia possa prima o poi abbandonarci per tornare alla nostra vita di tutti i giorni. Ogni L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ilè sotto indagine per aver fornitoed aver somministrato indebitamentenelle strutture che dirige. Con l’inizio della campagna di vaccinazione ognuno di noi ha iniziato ad avere più speranze che questo incubo della pandemia possa prima o poi abbandonarci per tornare alla nostra vita di tutti i giorni. Ogni L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GianlucaG90 : @ellygio81 Mamma fa a casalinga, papà fa el macellaio, poi vabbè mamma ogni tanto me dava a scopa in testa ma ce vo… - anikeatable : @Rachel__r91 Lo so lo so, lo guardo, avevo letto l'articolo che dava il Friuli come primo perché per le dosi ricevu… - 59Donata : @GanzoSwan Per fortuna non lavori in Lombardia altrimenti 'galera' dava la colpa a te e alle tue ferie per essere i… -

Ultime Notizie dalla rete : Dava vaccini Furbetti del vaccino, dava dosi e tamponi agli amici: indagato medico di Cosenza Fanpage.it Covid, Zaia: il vaccino di Moderna sarà dedicato agli ultraottantenni

Il presidente del Veneto: se il 29 gennaio l'Ema autorizzerà quello di AstraZeneca, possiamo concludere la campagna di profilassi entro giugno ...

Dopo Papa Francesco anche Ratzinger si è vaccinato, il loro esempio fa breccia sui no-vax in Vaticano

Città del Vaticano - Anche Papa Ratzinger - dopo Papa Francesco - ha avuto la prima dose del vaccino anti covid. La conferma della immunizzazione effettuata al pontefice emerito ...

Il presidente del Veneto: se il 29 gennaio l'Ema autorizzerà quello di AstraZeneca, possiamo concludere la campagna di profilassi entro giugno ...Città del Vaticano - Anche Papa Ratzinger - dopo Papa Francesco - ha avuto la prima dose del vaccino anti covid. La conferma della immunizzazione effettuata al pontefice emerito ...